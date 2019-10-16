Трое сотрудников посольства США были сняты с поезда в Северодвинске

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). На станции «Северодвинск» были сняты с поезда трое сотрудников американского посольства США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

По информации издания, военно-морской атташе при посольстве США, капитан первого ранга Уилльям Уитситт Кёртис, атташе при посольстве США Джерри Арриола Энтони и военный атташе при посольстве США полковник Д.С. Данн были сняты с поезда «Нёнокса – Северодвинск» еще в понедельник, 14 октября. В их действиях усмотрены признаки административного правонарушения – граждане США пытались въехать на режимную территорию без разрешения. После проверки документов они были отпущены.

Телеканал РЕН-ТВ уточняет, что Северодвинск входит в перечень территорий с регламентированным посещением для иностранцев. Рядом с ним находится село Нёнокса, близ которого расположен морской испытательный полигон ВМФ России. В августе здесь произошел взрыв во время испытаний ракеты с радиоизотопным источником питания. Погибли пять сотрудников «Росатома».

В Госдепартаменте настаивают на том, что дипломаты уведомили власти РФ о поездке «надлежащим образом». В американском внешполитическом ведомстве ТАСС заявили, что снятые с поезда сотрудники были в служебной командировке.

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