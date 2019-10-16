В Казани рассмотрели площадки для установки скульптуры царицы Сююмбике

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня в Управлении архитектуры и градостроительства Казани обсудили потенциальные площадки для установки скульптуры царицы Сююмбике. Об этом ИА «Татар-ифнорм» сообщил полномочный представитель РТ в Казахстане Денис Валеев.

«Совет высоко оценил силу, оптимизм и свет созданного образа», – подчеркнул Валеев.

Установить монумент казахский скульптор, заслуженный деятель искусств дружественной страны Камиль Муллашев, по словам собственного источника агентства в архитектурной среде, хотел бы на высокой стеле под стенами Казанского Кремля или в парке Тысячелетия. Упоминался также вариант размещения памятника на воде.

Однако в парке Тысячелетия, напомнил собеседник агентства, уже установлен памятник Кул Гали, который при соседстве с Сююмбике, установленной на стелу, окажется в эстетически невыгодном, заниженном расположении. Кроме того, на высоте скульптуру невозможно будет рассмотреть.

В акватории какого-либо водного объекта в границах существующих набережных размещение фигуры также видится сложным и нецелесообразным.

Пока, констатировал источник, экспертное сообщество находится в некотором тупике относительно места размещения скульптуры. Он отметил также, что автору рекомендуют отказаться от постановки фигуры на гипертрофированный постамент.

Определиться с площадкой под памятник художественный совет при Управлении архитектуры планирует в течение недели. Возможно, для выбора места будет объявлен открытый конкурс-голосование.

Камиль Муллашев – заслуженный деятель искусств Казахстана, народный художник Татарстана, лауреат Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая и обладатель серебряной медали Академии художеств Франции. Он занимается не только скульптурой, но и живописью, причем в первую очередь. Его картины не раз выставлялись в Казани.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.