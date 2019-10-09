Продолжается прием заявок на управленческий конкурс «Лидеры России»

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). На конкурс управленцев «Лидеры России» с начала регистрации подали заявки 46 570 человек. Об этом сообщил первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции, посвящённой нововведениям третьего сезона конкурса.

«Приём заявок уже стартовал, у нас решение о старте принималось Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным в пятницу на заседании Наблюдательного совета АНО „Россия — страна возможностей“», — прокомментировал первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Конкурс проводится с целью выявления, развития и поддержки перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. «Конкурсную структуру мы оставили практически без изменений — регистрация, дистанционный этап тестирования, очные полуфиналы и финал. На первом этапе регистрации участники должны заполнить биографическую анкету, записать видеоинтервью и написать небольшое эссе. Советуем не оставлять выполнение заданий на последний момент. Время всех туров строго ограничено», — подчеркнул генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Победители конкурса будут награждены образовательным грантом в миллион рублей и будут иметь возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны. По словам Алексея Комиссарова, в новом сезоне в дополнение к основному конкурсу участники могут подавать заявки в один из 3 треков: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.

Подать заявку на участие можно до 27 октября включительно.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

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