Госкомитет РТ по туризму: Наша задача – ввести Юрьевскую пещеру в туристический оборот

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Татарстане разрабатывают проект благоустройства Юрьевской пещеры и создания туристической инфраструктуры на ее территории. Об этом рассказал председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Мы работаем сейчас над благоустройством Юрьевских пещер. Ищем сейчас компромиссный вариант их обустройства», – отметил спикер.

Сергей Иванов рассказал, что сейчас пещеру посещает много людей, но точное их число неизвестно. На данный момент там полностью отсутствует какая-либо инфраструктура. По его словам, работы по благоустройству должны быть проведены в 2020 году.

«Наша задача – ввести Юрьевскую пещеру в полноценный туристический оборот. Сделать ее максимально комфортным местом для пребывания туристов», – заключил председатель Госкомитета РТ по туризму.

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