Ассоциация отелей РТ об электронных визах: Это давний запрос всей туротрасли

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Введение электронных виз на территории России и Татарстана является давним запросом туристической отрасли. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала президент Ассоциации отелей Казани и РТ Гульнара Сафина.

«Для развития туристической отрасли и увеличения турпотока в нашу страну внедрение электронных виз – очень важный стимулирующий фактор. Это давний запрос всей туротрасли, который наконец-то начинает реализовываться», – отметила собеседница агентства.

И подчеркнула: «Ростуризм и Минэкономразвития РФ как регуляторы отрасли видят огромные перспективы увеличения турпотока в нашу страну за счет введения въезда по электронным визам».

Сафина добавила также, что для Казани и Сочи электронные визы могут быть введены уже с 2020 года. По ее мнению, в Татарстане многое уже готово к этому шагу, механизм был обкатан в ходе чемпионата мира по футболу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов выразил уверенность в увеличении числа посещающих Татарстан иностранных туристов после введения электронных виз.

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