Подземный переход у казанского «Кольца» остается: согласована новая транспортная схема

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Новая транспортная схема, разработанная институтом «Казгражданпроект», предусматривает нововведения в центре Казани у знакового места – ТЦ «Кольцо». Об этом стало известно во время подведения итогов открытого конкурса на реконструкцию заслужившего много нелестных отзывов и вошедшего во всевозможные антирейтинги здания торгового центра.

«Мы приняли транспортную схему, разработанную транспортным отделом “Казгражданпроекта“, Тимуром Кадыровым (заместитель главного архитектора Казани – прим. Т-и). Она уже утверждена Президентом РТ. Мы ее дополнили в части остановок, сделали антикарман», – упомянул, рассказывая о проекте группы под руководством преподавателя КГАСУ архитектора Степана Новикова соавтор концепции, а до того – нашумевшей серии эскизов с футуристическими идеями преображения «Кольца» Илья Фаттахов.

По словам еще одного участника творческого коллектива – Олега Гордиенко, утвержденной транспортной концепцией занимался лично Тимур Кадыров. В работе над своим конкурсным решением по реконструкции «Кольца» и благоустройству прилегающих территорий, в том числе и холма с памятником Вахитову, команда опиралась именно на новые принципы организации движения транспорта по этому участку, добавил он.

Позже нового транспортного решения для центра Казани вскользь коснулся и заместитель генерального директора по строительству компании «Эдельвейс-групп», которой принадлежит и ТЦ «Кольцо», Ильяс Ганиев.

«Эта транспортная схема, которой занимался институт («Казгражданпроект» – прим. Т-и), принципиально согласована, дорабатываются отдельные моменты. У ребят (победители конкурса Владислав Куликовский, Арсен Хаиров и Маргарита Подгорная – прим. Т-и) очень много пешеходных переходов, у Тимура – чуть поменьше. У него появлялся пешеходный переход от бывшего телеграфа к Пенсионному фонду – это принципиальный момент», – подчеркнул Ганиев.

Сами победители, объясняя корреспонденту ИА «Татар-информ» детали своего проекта, подчеркнули, что считают необходимым организовать пешеходное сообщение между улицами Баумана и Петербургская напрямую, используя подземный переход лишь как вход в метро и альтернативу для горожан, не желающих дожидаться зеленого света светофора у наземной «зебры».

«Это также приведет людей на Петербургскую, бизнес увидит это и достроит недостающие зубья – Петербургская оживет. И Баумана принципиально изменится», – пояснил Владислав Куликовский, подчеркнув, что количество полос движения на этом участке, по мнению творческого коллектива, нужно сократить с двенадцати хотя бы до восьми.

Помощник Президента РТ Олеся Балтусова, входившая в состав жюри конкурса по реконструкции ТЦ «Кольцо» и являющаяся членом градсовета и градостроительной комиссии при Президенте РТ, со своей стороны сообщила, что «концепция, разработанная Бюро транспортного планирования и утвержденная Президентом, не подразумевает изменений по подземному переходу на площади Тукая».

«Там есть изменения в районе Финансового (здание бывшего Финансового института, ныне Института экономики и финансов КФУ – прим. Т-и). В выигравшей концепции (конкурса на реконструкцию ТЦ «Кольцо» – прим. Т-и) транспортная часть должна быть доработана с учетом этого», – сказала она.

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