Победу на реконструкцию ТЦ «Кольцо» одержала идея цвето-светового «плаща» команды из Москвы

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня экспертное жюри огласило решение по открытому конкурсу на реконструкцию ТЦ «Кольцо» в центре Казани, который стартовал в начале лета. Победителем стала идея современного торгового пространства от команды молодых архитекторов из Москвы, накрытого современной цвето-световой сеткой с градиентным стилизованным орнаментом элементов. Результаты конкурса огласила новый главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

«Было много весомых доводов высказано, многие в ходе конкурса и обсуждения меняли свое мнение. Но общее мнение, что победителям надо еще много работать над своей идеей. Потом вы сильно упростили последнюю версию, так что теперь уже вместе с нами и с собственником по материалу, по фасадам, транспортному решению еще много надо будет работать. Вперед!» — сказала Тухватуллина.

При этом она подчеркнула, что в каждом варианте было много хорошего и полезного.

К финальному этапу, напомним, пришли три команды. Творческий коллектив из Москвы (хотя двое из троих участников команды учились в КГАСУ) Владислав Куликовский, Арсен Хаиров и Маргарита Подгорная, команда под руководством молодого архитектора, удостоенного несколько лет назад стипендии Президента РТ за проект реставрации Духосошественского храма, ныне преподавателя КГАСУ и архитектора Казанской епархии Степана Новикова, а также вне конкурсных итогов, по настоянию нескольких членов жюри к финалу был допущен проект-предложение Евгения Прокофьева.

Последний работал над проектом обновления «Кольца» в течение 4 лет, в том числе с бывшим главным архитектором города Виталием Логиновым (ныне покойным — прим. Т-и). А в группу Степана Новикова входит Илья Фаттахов, который осенью прошлого года шокировал общественность, разместив в Сети сразу несколько кардинальных и футуристических эскизных проектов преображения ТЦ. Сам Новиков, к слову, является автором идеи проведения открытого конкурса на реконструкцию здания, о необходимости которого он заявлял с 2017 года.

В предложении Московских победителей содержится в том числе идея организовать прямое пешеходное наземное сообщение между улицами Петербургской и Баумана, сохранив подземный пешеход лишь как резервный путь.

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