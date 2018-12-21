В Татарстане надеются увеличить число туристов-иностранцев после введения электронных виз

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Введение электронных виз должно увеличить число иностранных туристов, посещающих Татарстан. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Мы рассчитываем на эти электронные визы, потому что, как показывает практика, с их введением увеличивается поток иностранных туристов. Сам порядок ее получения должен упроститься», – отметил спикер.

При этом Иванов добавил, что оформление электронных виз с 2021 года может стать платным. Сейчас с иностранного гражданина, получающего электронную визу, консульский сбор не взимается.

Ранее газета «Известия» сообщила, что введение электронных виз для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области может привлечь в экономику двух этих регионов более 1 млрд рублей.

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