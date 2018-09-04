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Татар-информ

16 октября 2019, 14:56

Общество

Госкомитет РТ по туризму отметил нехватку инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях

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Общество

Госкомитет РТ по туризму отметил нехватку инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях

Фото: архив/Михаил Захаров, Султан Исхаков

Предложение создать дополнительную инфраструктуру в заповедниках для привлечения туристов раскритиковали республиканские экологи.

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов заявил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» о нехватке инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях Татарстана, что мешает развитию природного туризма.

«Классическая проблема для всей нашей страны, характерная и для Республики Татарстан, – это нехватка инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях. Здесь есть несколько ограничений федерального характера, связанных с законодательством. Это часто является сдерживающим фактором для развития и прихода инвестиций на такие территории», – отметил спикер.

Кроме того, председатель Госкомитета РТ по туризму рассказал, что в Татарстане на территориях Волжско-Камского заповедника и национального парка «Нижняя Кама» уже существуют туристические маршруты, создана определенная инфраструктура для туристов. Это уникальные места, потенциал которых еще необходимо раскрыть, убежден он.

По просьбе агентства предложение госкомитета по созданию дополнительной инфраструктуры на территории заповедников прокомментировала заведующая кафедрой природообустройства и водопользования КФУ доктор биологических наук Нафиса Мингазова.

«Никакого массового нашествия туристов в заповедники быть не должно. Это уничтожит саму их идею. Люди, которые не понимают специфики заповедника, могут предполагать, что туризм должен быть везде, но это не так. В заповедниках могут быть музеи, информационные центры, дендрарии и все, больше никакой инфраструктуры не может быть», – подчеркнула она.

При этом эксперт добавила, что некоторые особо охраняемые природные территории могут использоваться для экологического туризма. По ее словам, существует давний опыт подобного использования национальных парков, именно национальных парков, а не иных территорий. Экологический же туризм в заповедниках эколог назвала очень спорным вопросом.

Решение этой и других проблем будут искать участники традиционного международного туристского форума «Ориентиры будущего» – специалисты со всей России и из ближнего зарубежья. Мероприятие пройдет с 23 по 25 октября в Казани.

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