Гидрометцентр РФ пообещал жителям Европейской России необычно теплый ноябрь

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Во многих регионах России, особенно в европейской части страны, погода в ноябре будет теплее обычной для этого месяца. Об этом со ссылкой на предварительный прогноз Гидрометцентра РФ пишет «Российская газета».

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, «в ноябре выше нормы температура воздуха ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа, в большинстве южных территорий».

Кроме того, более чем на один градус будут выше температуры в северных регионах – в Архангельской и Мурманской областях, республиках Карелия и Коми. В Азиатской части России теплее по сравнению с нормой будет на Урале, в Ханты-Мансийском округе, на Ямале, а также в прибрежных районах Приморского, Хабаровского краев и Якутии, в Магаданской области и на Камчатке.

При этом температуры ниже климатической нормы ожидаются в Крыму, на Кубани и на юге Восточной Сибири, отмечает издание со ссылкой на данные синоптиков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что предстоящее похолодание принесет на территорию Татарстана дожди с мокрым снегом.

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