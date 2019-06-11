Синоптики Татарстана предупредили о похолодании и дождях с мокрым снегом

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Согласно прогнозу синоптиков Татарстана, похолодание принесет на территорию республики дожди с мокрым снегом.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», завтра, 15 октября, в регионе сохранится относительно теплая погода. В ночь на среду, 16-го числа, еще возможны небольшие осадки в тыловой части антициклона. Но с дневным приходом антициклона дожди прекратятся, температура воздуха в светлое время суток составит от 4 до 9 градусов тепла.

В следующие два дня, 17 и 18 октября, будут идти дожди, причем ночью и утром 17-го числа местами с мокрым снегом. Будет дуть сильный ветер порывами до 15–18 м/с. В ночные часы столбики термометров опустятся до 0 градусов, днем потеплеет до +4, +10.

Предварительно ожидается, что в субботу, 19 октября, погода в Татарстане будет холодной, но без осадков, информирует Гидрометцентр РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.