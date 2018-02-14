В Татарстане для анализа развития туризма будут использовать большие данные

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Для анализа потенциала развития туризма и выявления потребностей туристов Госкомитет Татарстана по туризму планирует использовать большие данные. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал глава ведомства Сергей Иванов.

«Сейчас у нас на ближайшие два-три года стоит задача систематизировать всю информацию, которую могут дать различные ресурсы и сервисы. Мы должны собрать все данные в одном месте и выстроить стратегию для анализа потенциала развития туризма. Более того, нужно постараться повлиять на поведение потенциального туриста и потребителя», – рассказал спикер.

Иванов добавил, что при выстраивании своей политики по взаимодействию с туристами госкомитет собирает отдельные блоки Big data. С их помощью удается выяснить, как ведет себя турист, откуда он приезжает и так далее.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани с 23 по 25 октября пройдет туристический форум «Ориентиры будущего», на который соберутся ведущие специалисты в этой отрасли, туроператоры и лидеры в сфере digital.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.