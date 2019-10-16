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Татар-информ

16 октября 2019, 23:34

Культура

Команда Болгарского музея завоевала первое место премии Russian Event Awards

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Культура

Команда Болгарского музея завоевала первое место премии Russian Event Awards

Коллектив Болгарского музея представил на суд экспертного совета гастрономический мастер-класс «Бал-май» и набрал наибольшее количество очков.

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Высшую награду завоевала команда сотрудников Болгарского музея-заповедника на региональном этапе Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Приволжского и Уральского федеральных округов. Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».

Победителей определили в Балакове Саратовской области, там собрались представители 19 регионов России.

Коллектив Болгарского музея-заповедника представил на суд экспертного совета гастрономический мастер-класс «Бал-май» и набрал наибольшее количество очков в заявленной категории «Лучшая интерактивная программа туристического события».

Самой большой наградой для участников проекта стали дипломы первой степени, а также возможность представить свое культурное учреждение в финале Russian Event Awards 2019, который состоится в ноябре в Самаре.

 

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