Фарид Мухаметшин: «Бюджет РТ на 2020 год – напряженный, но реальный и социально ориентированный»

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Бюджет Татарстана на 2020 год – «напряженный, но реальный и социально ориентированный». Об этом заявил сегодня журналистам Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин после заседания президиума республиканского парламента.

«Проще реализовать бюджет 2020 года, чем 2019-го, не получится. Это связано со многими факторами формирования бюджетов муниципалитетов, в целом с влиянием внешнего фактора на экономику Татарстана и тех параметров федерального центра, которые необходимо учитывать», – сказал глава парламента.

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что социальные расходы в проекте бюджета РТ на 2020 год занимают более 70%. «Это социально ориентированный бюджет. Ни одна программа, действующая в республике в 2019 году, не ущемлена. Появляются новые расходы социальной направленности на реализацию национальных проектов, которые инициированы Президентом России», – заметил он.

Председатель Госсовета упомянул, что проведены все запланированные заседания парламентских комитетов, зональные совещания в ряде муниципальных районов и городских округов по обсуждению законопроекта о бюджете.

«Подвели итоги всех слушаний, обобщили все предложения и замечания. Мы готовы рассмотреть проект бюджета на заседании Государственного Совета республики», – заключил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что законопроект «О бюджете РТ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» будет рассмотрен в первом чтении на четвертом заседании Госсовета РТ шестого созыва.

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