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Татар-информ

16 октября 2019, 12:04

Экономика и финансыПолитика

Проект бюджета РТ на 2020 год депутаты рассмотрят в первом чтении на заседании парламента 23 октября

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Экономика и финансыПолитика

Проект бюджета РТ на 2020 год депутаты рассмотрят в первом чтении на заседании парламента 23 октября

Фото: Рамиль Гали/архив

В повестку четвертого заседания Госсовета РТ внесено 19 вопросов.

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Четвертое заседание Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоится 23 октября. На нем в первом чтении будет рассмотрен законопроект «О бюджете РТ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Такое решение было принято сегодня на заседании президиума парламента республики.

Секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина отметила, что на предстоящее заседание вносится 19 вопросов, включая пять проектов федеральных законов. «Традиционно октябрь – это месяц рассмотрения в первом чтении законопроектов о бюджетах Татарстана и Территориального фонда обязательного медицинского страхования на следующий год. Эти проекты законов внесены в Госсовет республики Президентом Татарстана и детально рассмотрены на заседаниях всех комитетов, зональных совещаниях и парламентских слушаниях», – рассказала она.

В первом чтении также будут рассмотрены проекты законов, которыми вносятся изменения в Экологический кодекс РТ и в следующие республиканские законы: «О приватизации государственного имущества РТ», «О развитии малого и среднего предпринимательства в РТ», «О градостроительной деятельности в РТ», «О профилактике наркомании и токсикомании», «О Конституционном суде РТ» и «О мировых судьях РТ».

В повестку дня включен для обсуждения во втором чтении законопроект, касающийся внесения изменений в закон «Об объектах культурного наследия в РТ».

Кроме того, предложено рассмотреть вопрос, связанный с изменениями состава учредителей газет «Ватаным Татарстан» и «Республика Татарстан».

«Выявлена необходимость уточнения основных направлений деятельности комитетов парламента, курирующих сферы жилищной политики, экономики и экологии в части перераспределения между ними вопросов, связанных с регулированием в областях энергетики и нефтегазовой промышленности, обращением с твердыми коммунальными отходами и развитием перспективных направлений средств коммуникаций», – сообщила Лилия Маврина.

На правительственном часе планируется заслушать информацию о проблемах перехода к новой системе обращения с отходами производства и потребления в Татарстане.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что бюджет Татарстана на 2020 год по доходам прогнозируется в сумме 264,8 млрд рублей, по расходам – 267,9 млрд рублей, с дефицитом – 3,1 млрд рублей. 

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