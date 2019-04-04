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Татар-информ

9 октября 2019, 19:22

Экономика и финансы

Бюджет Татарстана на 2020 год прогнозируется с дефицитом 3,1 млрд рублей

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Экономика и финансы

Бюджет Татарстана на 2020 год прогнозируется с дефицитом 3,1 млрд рублей

Фото: архив

В республиканском бюджете на следующий год сохраняется уровень первоочередных и социально значимых расходов – более 70%.

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Бюджет Татарстана на 2020 год по доходам прогнозируется в сумме 264,8 млрд рублей, по расходам – 267,9 млрд рублей, с дефицитом – 3,1 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию первый заместитель министра финансов РТ Марат Файзрахманов.

«Сценарные условия формирования доходной части бюджета на 2020 год следующие: цена на нефть – 59,7 доллара за баррель, курс доллара – 64,9 рублей, инфляция – 3,8%», – рассказал докладчик.

По его словам, поступление налога на прибыль в 2020 году прогнозируется в размере 100 млрд рублей. «Поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Татарстана в 2020 году ожидается в сумме 82,1 млрд рублей, или 31% налоговых доходов. В бюджет республики поступление составит 57,5 млрд рублей. Прогноз поступления акцизов в консолидированный бюджет – 34,2 млрд рублей, в бюджет РТ – 33,1 млрд рублей», – проинформировал первый замминистра финансов.

Файзрахманов отметил, что поступление налога на имущество организаций в бюджет РТ в следующем году ожидается в размере 21,2 млрд рублей. Предполагается, что неналоговые доходы в консолидированный бюджет поступят в сумме 11,7 млрд рублей, в бюджет – 7,6 млрд рублей. «В данный объем включены доходы от аренды и продажи земли, имущественные штрафы, экологические платежи и другие поступления», – заметил он.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета в проекте республиканского бюджета на 2020 год учтены в сумме 31,3 млрд рублей, добавил он.

«Все бюджеты муниципальных образований прогнозируются бездефицитными, – подчеркнул докладчик. – Сохраняется уровень первоочередных и социально значимых расходов. В плановом бюджете на 2020 год они составят более 70% от общего объема расходов. Продолжится распределение расходов по государственным программам, они составят около 90%. Второй год в составе государственных программ нашли отражение национальные и федеральные проекты. Их объем составил более 32 млрд рублей».

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы бюджета РТ на 2020 год предусмотрены в объеме более 16 млрд рублей. По этому разделу запланированы капитальные вложения на строительство метрополитена в Казани на 1 млрд рублей.

Кроме того, в татарстанском бюджете на следующий год дополнительно учтены средства на подготовку и проведение празднования 100-летия образования ТАССР.

Доходы консолидированного бюджета РТ на 2020 год прогнозируются в объеме 310,2 млрд рублей, расходы – 313,1 млрд рублей, дефицит – 2,9 млрд рублей. Доходная часть консолидированного бюджета на 2021 год составит 315,4 млрд рублей, расходная – 318,2 млрд рублей, дефицит – 2,8 млрд рублей. Объем доходов консолидированного бюджета на 2022 год ожидается в размере 319 млрд рублей, расходов – 321,6 млрд рублей, дефицит – 2,6 млрд рублей.

Доходы бюджета РТ на 2021 год запланированы в размере 270 млрд рублей, на 2022 год – 272,3 млрд рублей. Общий объем расходов бюджета РТ предусматривается в 2021 году в сумме 272,8 млрд рублей, в 2022 году – 274,9 млрд рублей.

В Татарстане за девять месяцев 2019 года в консолидированный бюджет РТ поступило 203,8 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, в том числе в бюджет республики – 171,2 млрд рублей. С учетом федеральных средств общий объем доходов консолидированного бюджета за девять месяцев составил 228,3 млрд рублей, бюджета – 194,9 млрд рублей. 

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