Последнее слово расстрелявшего в Казани владельца ломбарда перенесли по его просьбе

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Елена Саляхова). Расстрелявший в центре Казани в канун 2019 года владельца ломбарда Ринат Раимджанов попросил суд перенести его последнее слово.

«Сегодня мои родственники на похоронах, поэтому у меня нет возможности что-то говорить. Прошу перенести мое последнее слово», – сказал Раимджанов.

Кроме того, выяснилось, что у Раимджанова с его адвокатом есть разногласия из-за переквалификации уголовного дела на менее тяжкое. В эпизоде с покушением на убийство Сергея Мазанова – приятеля погибшего – Раимджанов настаивал на том, что стрелял в него в состоянии аффекта, а его адвокат настаивал на причинении тяжких телесных повреждений.

Суд решил дать время Раимджанову переговорить со своим адвокатом и позже возобновить прения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что гособвинение просит отправить за решетку на 20 лет Раимджанова, которого задержали в мае за стрельбу в центре Казани в декабре.

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