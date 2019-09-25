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Татар-информ

14 октября 2019, 20:44

Общество

Благодаря «Свияжским холмам» Татарстан вошел в топ регионов для катания на сноуборде

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Общество

Благодаря «Свияжским холмам» Татарстан вошел в топ регионов для катания на сноуборде

Фото: Рамиль Гали/архив

Наиболее комфортным для российских сноубордистов местом оказался Сочи.

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Татарстан вошел в число регионов России, наиболее подходящих для катания на сноуборде. Об этом со ссылкой на данные опроса сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

«Свияжские холмы» назвали наиболее комфортным для сноубордистов местом 2% опрошенных, как и курорты «БигВуд» в Мурманской области, «Гора Белая» в Свердловской, «Завьялиха» в Челябинской и «Игора» в Ленинградской.

Лидерами рейтинга стали два сочинских курорта – «Роза Хутор» и «Курорт Красная Поляна» (бывший «Горки Город»). Их поддержали 25% и 15% респондентов соответственно.

Кроме того, в топ курортов, наиболее удобных для сноубордистов, вошли «Абзаково» в Башкортостане, Белокуриху в Алтайском крае, Шерегеш в Кемеровской области, а также «Архыз» и «Домбай» в Карачаево-Черкесии, «Сорочаны» в Подмосковье, Чусовой в Пермском крае.

«Рейтинг составлен по итогам интернет-опроса на тему, на каком курорте лучше всего кататься на сноуборде», – отмечается в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казань вошла в топ мест для посещения в Новый год

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