Диетолог рассказала о самом полезном и о самом вредном хлебе

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Наиболее полезен хлеб, состоящий только из муки, воды и соли. О самом полезном и о самом вредном хлебе рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, пишет газета «Вечерняя Москва».

Упомянув простой и потому полезный восточный хлеб – лаваш, лепешки пури, средиземноморскую питу, врач отметила полезные качества хлеба из ржаной муки.

При этом она предупредила: «<…> чаще всего ржаной хлеб, как написано большими буквами на упаковке, в своем составе ржаной муки не имеет или ее крайне мало. Не нужно обольщаться. Производители используют пшеничную муку и краситель. <…> Смотрите состав, указанный на упаковке».

Кроме того, специалист обратила внимание на вред, который несут содержащиеся в хлебе добавки, – особенно гидрогенизированных жиров, а также улучшителей и разрыхлителей.

При длительном употреблении такой продукт может привести к развитию сахарного диабета, подчеркнула Соломатина.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что диетолог назвала самый вредный вид мяса.

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