В Балтасинском районе высадили 2 тыс. саженцев лиственницы

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). В Балтасинском районе Татарстана состоялась природоохранная акция «Всемирный день посадки леса», в рамках которой в 31-м квартале лесничества высадили 2 тыс. саженцев лиственницы. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.



Деревья сажали специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам по Балтасинскому району совместно с сотрудниками Балтасинского участкового лесничества.





Организаторы акции рассказали, что Всероссийский день посадки леса – еще очень молодой праздник, и выразили надежду, что эта хорошая инициатива со временем станет настоящим праздником для всех граждан страны и у каждого жителя появится «свое» дерево. «А лучше – несколько посаженных деревьев!» – отметили специалисты.





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