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Татар-информ

16 октября 2019, 05:50

Экономика и финансыОбществоНаука и образование

Менделеевским учителям рассказали, как выйти в легальное поле и стать самозанятыми репетиторами

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Экономика и финансыОбществоНаука и образование

Менделеевским учителям рассказали, как выйти в легальное поле и стать самозанятыми репетиторами

Фото: mendeleevskyi.ru

На встрече представители налоговой службы и отдела экономики исполкома Менделеевского района рассказали преподавателям, как выйти в легальное поле.

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Представители налоговой службы и отдела экономики исполкома Менделеевского района Татарстана встретились с учителями города в школе № 4. Об этом пишут «Менделеевские новости».

Известно, что многие педагоги подрабатывают репетиторами. Часто данная образовательная услуга оказывается без заключения договора.



На встрече специалисты рассказали преподавателям, как выйти в легальное поле. Если педагог после работы занимается репетиторством, то за его деятельность в качестве учителя налоги платит работодатель, а за его доход от репетиторства он как самозанятый должен сам платить налог. В этом педагогам может помочь приложение «Мой налог».

Совмещение самозанятости и работы по найму возможно в свободное время. Самозанятый будет отдавать 6% от выручки, работая с юридическими лицами. Взамен он получит налоговый вычет в размере 2%, но не больше 10 тыс. рублей. Если самозанятый работает с физическими лицами, то он отдаст государству 4% от выручки, но сможет вернуть вычет в размере 1%. При доходах свыше 2,4 млн рублей в год самозанятый должен регистрироваться как индивидуальный предприниматель или платить НДФЛ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что культорганизатор из Буинска стала самозанятой, организуя детские праздники.

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