Культорганизатор из Буинска стала самозанятой, организуя детские праздники

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Ведущая детских праздников Эльвира Гарифуллина из Буинска стала самозанятой в апреле этого года, пишет газета «Знамя».



С 1 января этого года в Татарстане появился новый налог для самозанятых. На налоговый режим в республике перешли уже более 32 тыс. человек.



Эльвира Гарифуллина рассказала, что ей статус самозанятой очень нравится. «Я прочитала об этой налоговой программе, и в целом мне понравилось. Скачала приложение "Мой налог" и прошла регистрацию через портал госуслуг. Удобно, что можно все сделать, не выходя из дома», — отметила девушка.



Подарить детям улыбку Эльвира считает самым лучшим занятием. Раньше девушка работала в центре культурного развития Буинска культорганизатором, методистом. По ее словам, работа с детьми всегда приносит позитивные эмоции, вдвойне приятно, что есть отдача в виде прибыли.



Налог на профессиональный доход, или налог для самозанятых является налоговым режимом, который может выбрать гражданин, получающий деньги напрямую от заказчиков и не нанимающий работников по трудовому договору.



Ранее ИА «Татар-информ» рассказывало, что резчик татарских орнаментов в высокогорском селе превратил хобби в бизнес, став самозанятым.

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