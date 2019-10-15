(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). В 2020 году Татарстан примет Международный конгресс сельской молодежи, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Проведет мероприятие Аграрное молодежное объединение республики, которое в числе других татарстанских организаций получило грант Президента РФ в размере 3,6 млн рублей, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Участниками события станут инициативные люди, занимающиеся развитием молодежной политики на селе, начинающие бизнесмены, представители муниципалитетов и просто молодые аграрии.

Конгресс должен состояться в феврале 2020 года. Он «соберет не менее 50 субъектов Российской Федерации и 20 стран-участников (страны СНГ и Совета Европы), часть из которых уже сегодня подтвердили участие», пояснили в Аграрном молодежном объединении РТ.

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