Татарстанские НКО получили президентские гранты на общую сумму 76 млн рублей

(Казань, 15 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). По итогам второго конкурса 2019 года по предоставлению грантов Президента России 44 татарстанских НКО получили выплаты на общую сумму более 76 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте Фонда президентских грантов.

Список победителей сформировали вчера на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента России на развитие гражданского общества.

«На президентские гранты претендовали некоммерческие организации из всех регионов страны: всего поступило 9 073 проекта от 7 846 некоммерческих организаций. Принято решение о поддержке проектов 2 128 организаций, которым будут предоставлены гранты на общую сумму 4 млрд 350 млн рублей», — отмечается в сообщении пресс-службы фонда.

Самую большую сумму среди татарстанских НКО (11,1 млн рублей) получила компания «Новый век». В задачи проекта входит организация площадки для тиражирования «Модели комплексного подхода к социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов», проведение постоянного мониторинга изменений во время внедрения модели и другое.

Грант в размере 5 млн рублей получил благотворительный фонд «Сила в детях»: «Обеспечение социальной реабилитацией детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в социально-реабилитационном центре в полустационарной форме обслуживания с использованием современных технологий и высокопрофессионального кадрового обеспечения», — говорится в цели проекта.

Поддержку также получили движение «Наше дело» (8,7 млн), Аграрное молодежное объединение РТ (3,6 млн), организация «Центр гигиенического обучения населения» (8,6 млн) и другие.

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