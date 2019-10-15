Республиканский проект по социальной адаптации людей с ОВЗ стал победителем гранта Президента РФ

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Проект «Поддержим друг друга» Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» стал победелем второго конкурса грантов Президента России, сообщает пресс-служба фонда.

«Срок реализации проекта до 31 декабря 2020 года», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Общая сумма денежной поддержки составила более 8,5 млн рублей. Цель проекта — социальная адаптация инвалидов-колясочников, инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и инвалидов с диагнозом ДЦП посредством реабилитационных курсов.

В рамках курса проводятся мероприятия образовательного, культурно-досугового и реабилитационного характера. Комплекс занятий направлен на устранение полных или частичных ограничений в жизни инвалидов в области социализации. В ходе проекта предполагается обучение пяти групп (всего 100 человек) в течение двух недель.

Всего по итогам второго конкурса 2019 года по предоставлению грантов Президента России 44 татарстанских НКО получили выплаты на общую сумму более 76 млн рублей.

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