«Не ради галочки»: в рамках нацпроекта «Демография» пенсионеры Татарстана проходят диспансеризацию

(Арский район, 15 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В рамках реализации проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» четверо пожилых жителей Арского района Татарстана сегодня были доставлены на бесплатном «социальном такси» в ЦРБ для прохождения диспансеризации. Возле больницы пациентов встретила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Перед нами поставлена задача Президента РФ Владимира Путина по вхождению страны в клуб „80 плюс“. Это должно быть не просто долголетие, а качественная и здоровая жизнь пожилых людей. Для этого в Татарстане реализуется проект по доставке людей в возрасте, проживающих в сельской местности, в центральные районные больницы или во врачебные амбулатории на диспансеризацию. Благодаря выделенным Татарстану из федерального бюджета средствам в сумме более 64 млн рублей регион приобрел 43 автомобиля для каждого муниципального района», — рассказала министр журналистам.

В числе приехавших на «социальном такси» LADA Largus в ЦРБ пенсионеров Ибрагим Исмагилов. Пожилому человеку 78 лет, он живет в деревне Смак-Корса Арского района, в 17 километрах от районной больницы.

«Я вообще никогда не болею. Последний раз в больнице был в октябре. Сегодня нас привезли сюда буквально за 20 – 25 минут. Машина очень удобная, нас сопровождает сотрудница отдела соцзащиты», — поделился впечатлениями пенсионер.

«Социальное такси» рассчитано на пять пассажирских мест, одно место предназначено для пассажира на кресле-коляске. Такой специальный автотранспорт начал работать в районах республики со 2 сентября текущего года. Доставка в медицинские организации осуществляется в соответствии с утвержденным планом-графиком и списками жителей районов в возрасте старше 65 лет.

«В рамках проекта „Долговременный уход“ реализуется услуга по доставке граждан и инвалидов в Арскую ЦРБ для прохождения диспансеризации. В сентябре мы привезли 284 человека. В октябре планируем привезти 124 человека, план уже выполнили на 66 процентов. До конца года еще 639 человек должны пройти диспансеризацию. Это маломобильные граждане, пожилые люди и инвалиды из отдаленных деревень», — пояснила социальный работник, сопровождавшая пенсионеров до больницы.

Чтобы соцработника и водителя машины пожилым людям было видно издалека, в Арском районе сшили ярко-красные жилеты со специальной эмблемой. Всего в районе насчитываются более 7 тысяч человек в возрасте старше 65 лет. Из них на селе проживают около 5 тысяч жителей.

«Мы очень рады, что существует программа диспансеризации пенсионеров. Мы благодарны всем, кто ее воплощает в жизнь. Она работает не ради галочки. Специалисты больницы проверяют каждый анализ. Я вот анализ по гинекологии пересдавала заново», — сообщила журналистам другая пассажирка «социального такси» из деревни Смак-Корса 68-летняя Гузель Гениатуллина.

Заместитель главврача по поликлинической работе Арской ЦРБ Лилия Файзрахманова рассказала, что пожилых пациентов в больнице встречает участковый доктор, далее он их распределяет по кабинетам: кому-то нужно пройти флюорографию, кому-то — ЭКГ или маммографию, сдать анализы.

«Если в анкете низкие баллы, то вторым этапом идёт консультация врача-гериатра. Он проводит свои тесты и нарабатывает программу реабилитации. Приказ вышел в начале года, и мы обучили врача в Казани, в КФУ. Кабинет гериатра работает у нас с 1 июля», — отметила она.

Согласно данным Минтруда РТ, на сегодняшний день на «социальном такси» в медицинские организации уже доставлено около 14 тысяч граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности. До конца года будет доставлено более 56 тысяч человек. Прохождение таких медицинских осмотров очень важно для пожилых людей. Своевременные обследования помогают выявить людей, нуждающихся в лечении и в операциях.



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