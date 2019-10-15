В 2020 году в Татарстане будет сдан первый объект по нацпроекту «Демография»

(Арский район, 15 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Строительство нового жилого корпуса Ново-Чурилинского психоневрологического интерната на 97 мест завершится в августе 2020 года в Арском районе Татарстана. Ход строительства проинспектировала сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В рамках национального проекта “Демография” реализуется федеральный проект “Старшее поколение”. Проводятся мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности социальных служб. Татарстан участвует в проекте, мы заявились на строительство нового жилого корпуса на 97 мест Ново-Чурилинского психоневрологического интерната. Дело в том, что в республике существует очередность в психоневрологические интернаты. К сожалению, заболеваемость имеет место быть, и в обществе есть люди, которые нуждаются в постороннем уходе. Они могут представлять какую-либо опасность в семье», — рассказала журналистам сразу после осмотра объекта Эльмира Зарипова.

В действующем корпусе Ново-Чурилинского психоневрологического интерната проживают 365 инвалидов. На строительство жилого корпуса из бюджета Татарстана выделено 11,7 млн рублей, из федерального бюджета — 60 млн рублей. В жилых зонах нового корпуса будут организованы дополнительные комнаты отдыха, комнаты для приготовления и приема пищи, что позволит проводить занятия по социально-педагогической реабилитации, психологической разгрузке, а также обучать получателей социальных услуг первичным навыкам самостоятельного проживания.

«Люди с психическими заболеваниями смогут самостоятельно готовить еду. Здесь есть комнаты для приема гостей и комнаты досуга. Мы стараемся уйти от коридорной системы, когда был один санузел на этаж. Сегодня в каждой жилой ячейке есть отдельные санузел и душевая комната», — отметила Зарипова.

По ее словам, сегодня в республике насчитываются восемь психоневрологических интернатов, в которых проживают более тысячи человек. В их числе два детских интерната.

В настоящее время техническая готовность здания составляет 52%.

«Все работы идут по графику, никаких опозданий нет. Здесь были депутаты Госдумы РФ и депутаты Госсовета РТ. Я сам данный объект посещаю третий раз. Мы одними из первых по всей России планируем сдать этот объект по нацпроекту», — отметил глава Арского района Ильшат Нуриев.

Директор Ново-Чурилинского психоневрологического интерната Рамиль Гарипов добавил, что это единственное учреждение подобного типа в республике, которое находится в сельской местности. Интернат максимально приближен к домашним условиям и отвечает всем необходимым требованиям. Он обслуживает всю республику.

«На сегодняшний день очередность у нас составляет семь человек. Я работаю в интернате 32 года, и за это время у нас были выписаны 30 человек», — сказал Гарипов.

В новый корпус планируется переселить получателей социальных услуг, сохранивших способность к передвижению и самообслуживанию. В старых отдельно стоящих корпусах после расселения планируется провести ремонт и организовать отделения милосердия — отдельно для женщин и мужчин.

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