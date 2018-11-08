ТК «Эфир»: В Лениногорске и Бугульме телеканал сохранит вещание в «кабеле»

(Казань, 15 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Лениногорске и Бугульме «Эфир» сохранит вещание в кабельных сетях. Переход в этих городах телеканала на «кабель» состоялся еще 14 января 2019 года. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал исполнительный директор ТК «Эфир» в Лениногорске и Бугульме Ильдар Сираев.

«С 14 января телеканал вещает в эфире ТНТ, а в кабеле вещает телеканал „Эфир“. Мы проводили социологические исследования, и сейчас, поскольку смотрибельность ТНТ в эфире упала, то есть люди массово перешли на „кабель“ и не смотрят эфирный ТНТ, поэтому принято решение об отключении эфирного ТНТ <...> в Бугульме и Лениногорске. Сам телеканал „Эфир“ и в Бугульме и Лениногорске как с 14 января вещает, так он и продолжит вещать», — рассказал спикер.

Он добавил, что телеканал зрители могут посмотреть в кабельных сетях МТС, Таттелеком и Ильсар.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в Лениногорске и Бугульме прекратят вещание из-за большого кабельного покрытия в этих городах, поэтому нет смысла оставлять там аналоговое вещание. Также там уточнили, что срок аналоговой лицензии у телеканала «Эфир» истекает в 2025 году.

Напомним, что вчера в России прошла четвертая и последняя волна перехода с аналогового вещания на «цифру». Помимо Татарстана, она коснулась 21 региона РФ.

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