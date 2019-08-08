Òàòàð-èíôîðì

8 àâãóñòà 2019, 17:08

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñû

«Äî÷êè» «Ãàçïðîì íåôòè» è «Ðîñàòîìà» ñòàëè íîâûìè ðåçèäåíòàìè ÎÝÇ «Èííîïîëèñ»

Ðåêîìåíäóåì

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñû

«Äî÷êè» «Ãàçïðîì íåôòè» è «Ðîñàòîìà» ñòàëè íîâûìè ðåçèäåíòàìè ÎÝÇ «Èííîïîëèñ»

Ôîòî: tatarstan.ru

Òàòàðñòàíñêàÿ ÎÝÇ ïîïîëíèëàñü äåâÿòüþ íîâûìè ðåçèäåíòàìè ñ îáúåìîì èíâåñòèöèé îêîëî 10 ìëðä ðóáëåé.

(Êàçàíü, 8 àâãóñòà, «Òàòàð-èíôîðì», Åêàòåðèíà Ôàäååâà). Îñîáàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ çîíà «Èííîïîëèñ» îáçàâåëàñü íîâûìè ðåçèäåíòàìè, ñðåäè êîòîðûõ åñòü äî÷åðíèå êîìïàíèè «Ãàçïðîì íåôòè» è «Ðîñàòîìà». Çàñåäàíèå íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÎÝÇ ïðîâåë ñåãîäíÿ â Êàáìèíå ÐÒ Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ.

«Ñåãîäíÿ ïðîõîäèëî î÷åðåäíîå çàñåäàíèå íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÎÝÇ “Èííîïîëèñ“. Áûëî îäîáðåíî ñåìü êîìïàíèé-ðåçèäåíòîâ è äâå êîìïàíèè-ïàðòíåðà – ýòî êîìïàíèè, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ðàçðàáîòêîé ïðîäóêòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì IT, ïåðåäîâûõ è ñêâîçíûõ òåõíîëîãèé», – îòìåòèë çàìåñòèòåëü Ïðåìüåð-ìèíèñòðà ÐÒ Ðîìàí Øàéõóòäèíîâ.

Ð—Ð°ÑÐµÐ´Ð°Ð½Ð¸Ðµ ÐÐ°Ð±Ð»ÑŽÐ´Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐ¾Ð²ÐµÑ‚Ð° ÐžÐ­Ð— &quot;Ð˜Ð½Ð½Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ñ&quot;

Ïî åãî ñëîâàì, îáúåì èíâåñòèöèé íîâûõ ðåçèäåíòîâ ñîñòàâëÿåò ïî÷òè 10 ìëðä ðóáëåé. Äîïîëíèòåëüíî íà ïåðâîì ýòàïå áóäåò ñîçäàíî îêîëî 100 ðàáî÷èõ ìåñò.

Ñòàòóñ ðåçèäåíòà ïîëó÷èëè ïðåäïðèÿòèÿ ôåäåðàëüíîãî è ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíÿ, â òîì ÷èñëå ÎÎÎ «Ãàçïðîìíåôòü-Ñíàáæåíèå» – äî÷åðíÿÿ êîìïàíèÿ «Ãàçïðîì íåôòè», à òàêæå ÇÀÎ «ÊÎÍÑÈÑÒ-ÎÑ» – «äî÷êà» ÀÎ «Êîíöåðí Ðîñýíåðãîàòîì».

Ð—Ð°ÑÐµÐ´Ð°Ð½Ð¸Ðµ ÐÐ°Ð±Ð»ÑŽÐ´Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐ¾Ð²ÐµÑ‚Ð° ÐžÐ­Ð— &quot;Ð˜Ð½Ð½Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ñ&quot;

Íà çàñåäàíèè íàáñîâåòà òàêæå áûëè îäîáðåíû ïðîåêòû ïî öèôðîâèçàöèè ÆÊÕ îò íèæíåêàìñêîé êîìïàíèè ÎÎÎ «Òðàíñïýðåíò Òåõíîëîäæè» è ñîçäàíèþ ñèñòåì ëîÿëüíîñòè äëÿ ïàöèåíòîâ ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé îò ÎÎÎ «ÑÄÑ Òåëåêîì».

Êðîìå òîãî, ðåçèäåíòàìè òàòàðñòàíñêîé ÎÝÇ ñòàëè ÎÎÎ «ÍÍÃ Êàçàíü», ÎÎÎ «Ìýãèñ Êàçàíü», ÎÎÎ «ÄæèÄèÑè Ñåðâèñåç», ÎÎÎ «Èíòåëëåêòóàëüíàÿ âèäåîàíàëèòèêà» è ÎÎÎ «Áè Ïè Ýì Ýíâàéðîíìåíò».

Ïî ñîîáùåíèþ ïðåññ-ñëóæáû ÎÝÇ «Èííîïîëèñ», âñåãî ñ 2019-ãî ïî 2024 ãîä îò ñåìè ðåçèäåíòîâ è äâóõ ïàðòíåðîâ îæèäàþòñÿ èíâåñòèöèè â ðàçìåðå 12,7 ìëðä ðóáëåé è ñîçäàíèå áîëåå ÷åì 1,3 òûñ. ðàáî÷èõ ìåñò. Ñ ó÷åòîì ïîïîëíåíèÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíå çàðåãèñòðèðîâàíû 85 ðåçèäåíòîâ è 13 ïàðòíåðîâ èç âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ è öèôðîâûõ èíäóñòðèé. 

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Â Òàòàðñòàíå çàìåòíûé ðîñò ïðîèçâîäñòâà ïîêàçàëè äîáû÷à èñêîïàåìûõ è ïåðåðàáîòêà íåôòè
Íîâîñòè äíÿ
18:12
Äâà òàòàðñòàíöà ñòàëè ÷åìïèîíàìè Åâðîïû ïî ïðûæêàì â âîäó â ñîñòàâå ñáîðíîé Ðîññèè

Íèêèòà Øëåéõåð è Àëåêñàíäð Áåëåâöåâ çàâîåâàëè «çîëîòî» â ñèíõðîííûõ ïðûæêàõ ñ 10-ìåòðîâîé âûøêè.

18:06
«Ðóáèí» ñûãðàåò ïðîòèâ «Êðàñíîäàðà» áåç äâóõ çàùèòíèêîâ è îäíîãî ïîëóçàùèòíèêà

Èç-çà òðàâì ïðåäñòîÿùóþ èãðó ïðîïóñòÿò Ìîãèëåâåö, Áåãè÷ è Ñòàðôåëüò.

18:00
Â Òàòàðñòàíå çàìåòíûé ðîñò ïðîèçâîäñòâà ïîêàçàëè äîáû÷à èñêîïàåìûõ è ïåðåðàáîòêà íåôòè

Ïî èòîãàì ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ èíäåêñ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà â öåëîì ïî ðåñïóáëèêå ñîñòàâèë 101,3%.

17:57
Íàçíà÷åí íîâûé ðóêîâîäèòåëü êàçàíñêîãî îòäåëà ïîëèöèè «Àçèíî-2»

Íàçíà÷åíèå ïîëó÷èë Àéäàð Ñàôàðîâ, ðàíåå ðóêîâîäèâøèé îòäåëîì ïî ïðåñå÷åíèþ îáîðîòà êîíòðàôàêòíîé ïðîäóêöèè ÓÝÁ è ÏÊ ÌÂÄ ïî ÐÒ.

17:44
Çàùèòíèê «Ðóáèíà»: Óæå çàáûëè ïîðàæåíèå îò ÖÑÊÀ, ãîòîâèìñÿ ê ñëåäóþùåìó ìàò÷ó

Îëåã Äàí÷åíêî ïîîáåùàë âñåì áîëåëüùèêàì õîðîøèé è êðàñèâûé ôóòáîë.

17:38
Ì×Ñ Òàòàðñòàíà íàïîìèíàåò æèòåëÿì ðåñïóáëèêè î òîì, ÷åì îïàñíû òóìàí è ñèëüíûé âåòåð

Çàâòðà â ðåñïóáëèêå îæèäàåòñÿ óõóäøåíèå ïîãîäíûõ óñëîâèé.

17:36
«Ïî ýôôåêòèâíîñòè âû îäíè èç ëèäåðîâ â ñòðàíå»: èíêàññàòîðû ÐÒ îòìåòèëè ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê

Òàòàðñêîå óïðàâëåíèå èíêàññàöèè ñòàëî ëèäåðîì ñðåäè ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé ïî âàëîâîé ïðèáûëè çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2019 ãîäà.

17:26
Êîíêóðñ íà áþäæåòíîå îáó÷åíèå â Âûñøåé øêîëå ÈÒÈÑ ÊÔÓ ñîñòàâèë 11 ÷åëîâåê íà ìåñòî

Â ýòîì ãîäó áûë ïîñòàâëåí ðåêîðä ïî ñóììå ïðîõîäíîãî áàëëà ïî òðåì ïðåäìåòàì.

17:24
Íàñòàâíèê «Àê Áàðñà» î ïîáåäå íàä «Ñàëàâàòîì Þëàåâûì»: «Íóæíî òåðïåòü è ðàáîòàòü»

Äìèòðèé Êâàðòàëüíîâ ïðîêîììåíòèðîâàë ïîáåäó íàä óôèìñêîé êîìàíäîé íà Êóáêå Ïðåçèäåíòà Êàçàõñòàíà.

17:16
Âîñïèòàííèêè Ëàèøåâñêîãî äåòäîìà ñòàëè ãîñòÿìè îòêðûòîé òðåíèðîâêè «Ðóáèíà»

Äåòè ïîáûâàëè íà áàçå êëóáà è ïîçíàêîìèëèñü ñ ôóòáîëèñòàìè.

17:08
«Äî÷êè» «Ãàçïðîì íåôòè» è «Ðîñàòîìà» ñòàëè íîâûìè ðåçèäåíòàìè ÎÝÇ «Èííîïîëèñ»

Òàòàðñòàíñêàÿ ÎÝÇ ïîïîëíèëàñü äåâÿòüþ íîâûìè ðåçèäåíòàìè ñ îáúåìîì èíâåñòèöèé îêîëî 10 ìëðä ðóáëåé.

16:50
ÌåãàÔîí âëîæèò 2 ìëðä ðóáëåé â íîâûé ôîðìàò ðîçíè÷íûõ ñàëîíîâ
16:48
Îëüãà Ïàâëîâà: Íåîáõîäèìî ïîääåðæàòü ðàáîòíèêîâ ïî÷òû, îòâå÷àâøèõ çà äîñòàâêó ïåíñèè íà ñåëå

Çàêîíîïðîåêò î ïîääåðæêå ðàáîòíèêîâ ïî÷òû ïëàíèðóåòñÿ îáñóäèòü â õîäå îñåííåé ñåññèè Ãîñäóìû ÐÔ.

16:36
Â òðàíñïîðòíîì ðååñòðå òàòàðñòàíöû ìîãóò óçíàòü, êàêèì àâòîáóñàì ðàçðåøåíî ïåðåâîçèòü ïàññàæèðîâ

Â ðåñïóáëèêå ëèöåíçèè íà ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ àâòîáóñàìè ïîëó÷èëè 764 ïåðåâîç÷èêà.

16:31
Ïðèñòàâû ïðåäëîæàò ïîñåòèòåëÿì àýðîïîðòà «Êàçàíü» óçíàòü î ñâîèõ äîëãàõ

Â êàçàíñêîì àýðîïîðòó çàâòðà ïðîéäåò èíôîðìàöèîííàÿ àêöèÿ ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ñîâìåñòíî ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ëèíåéíîãî óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ íà òðàíñïîðòå.

16:30
Ôàðèä Ìóõàìåòøèí ïðèçâàë ãëàâ ìóíèöèïàëèòåòîâ àêòèâíåå ðåøàòü âîïðîñû çàíÿòîñòè íà ñåëå

Ðóêîâîäèòåëü ïàðëàìåíòà Òàòàðñòàíà ïðîâåë çîíàëüíûé ñåìèíàð-ñîâåùàíèå ïî âîïðîñàì ïîâûøåíèÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè ñåëü÷àí â Àêñóáàåâñêîì ðàéîíå.

16:16
Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà íà ðåêîíñòðóêöèþ ÒÖ «Êîëüöî» áóäóò îáúÿâëåíû â îêòÿáðå

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðîåêòíûõ ðàáîò êî âòîðîìó ýòàïó ïðîäëåí ñ ó÷åòîì ðàçëè÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâ.

16:00
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïðèìåò â Êàçàíñêîì Êðåìëå ïîáåäèòåëåé Óíèâåðñèàäû â Íåàïîëå è ÷åìïèîíàòîâ ìèðà

Íà ëåòíåé Óíèâåðñèàäå 2019 ãîäà ñïîðòñìåíû èç Òàòàðñòàíà çàâîåâàëè 14 ìåäàëåé – äâå çîëîòûå, ÷åòûðå ñåðåáðÿíûå è âîñåìü áðîíçîâûõ.

15:50
Íîâûé æèëîé ìèêðîðàéîí ñ ìåãàìîëëîì ïëàíèðóþò ñîçäàòü â öåíòðå Êàçàíè

Ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè âûíåñåí íà îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå, êîòîðîå ïðîäëèòñÿ äî 12 ñåíòÿáðÿ.

15:42
Ïðîåêò «Ìîáèëüíûå ïîëèêëèíèêè» äëÿ îáñëåäîâàíèÿ ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ çàðàáîòàë â Òàòàðñòàíå

Áëàãîäàðÿ ïåðåäâèæíûì ìåäèöèíñêèì êîìïëåêñàì äèñïàíñåðèçàöèþ ñìîãóò ïðîéòè âñå æèòåëè ðåñïóáëèêè.

15:39
Ëæåñîòðóäíèêè áàíêà ïîõèòèëè ó äâóõ æèòåëüíèö Òàòàðñòàíà ïî÷òè 800 òûñÿ÷ ðóáëåé

Àôåðèñòû óáåäèëè äåâóøåê èç Àëüìåòüåâñêà è ×åëíîâ, ÷òî ñ èõ ñ÷åòîâ õîòÿò ñïèñàòü äåíüãè íåèçâåñòíûå.

15:30
Àëüôà-Áàíê ðàñøèðÿåò èïîòå÷íûé áèçíåñ â ãîðîäàõ Ðîññèè

Ñïåöèàëüíî äëÿ èïîòå÷íûõ çàåìùèêîâ áàíê ðàçðàáîòàë íîâûé öèôðîâîé ñåðâèñ – ëè÷íûé êàáèíåò.

15:26
Ìîëîäåæíóþ ñáîðíóþ Ðîññèè ïî ãðåáëå ñôîðìèðóþò ïî èòîãàì òóðíèðà â Êàçàíè

Ãëàâà Öåíòðà ñïîðòïîäãîòîâêè Ìèíñïîðòà ÐÒ ïðîêîììåíòèðîâàë ïðîâåäåíèå â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà âñåðîññèéñêîãî ïåðâåíñòâà.

15:18
Áîðüáà çà çâàíèå ìàñòåðà ñïîðòà ñðåäè ãðåáöîâ íà áàéäàðêàõ è êàíîý íà÷àëàñü â Êàçàíè

Òóðíèð ñîáðàë â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà îêîëî 300 þíîøåé è äåâóøåê èç 25 ðåãèîíîâ ñòðàíû.

15:13
×åëíèíêó íà òðè ìåñÿöà îòïðàâèëè â êîëîíèþ çà äîëã ïî àëèìåíòàì â 330 òûñÿ÷ ðóáëåé

Æåíùèíà ïðèâëåêàëàñü ê àäìèíèñòðàòèâíîìó àðåñòó, îäíàêî âûïëà÷èâàòü àëèìåíòû òàê è íå íà÷àëà.

Ñîáûòèÿ