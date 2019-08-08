«Äî÷êè» «Ãàçïðîì íåôòè» è «Ðîñàòîìà» ñòàëè íîâûìè ðåçèäåíòàìè ÎÝÇ «Èííîïîëèñ»

(Êàçàíü, 8 àâãóñòà, «Òàòàð-èíôîðì», Åêàòåðèíà Ôàäååâà). Îñîáàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ çîíà «Èííîïîëèñ» îáçàâåëàñü íîâûìè ðåçèäåíòàìè, ñðåäè êîòîðûõ åñòü äî÷åðíèå êîìïàíèè «Ãàçïðîì íåôòè» è «Ðîñàòîìà». Çàñåäàíèå íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÎÝÇ ïðîâåë ñåãîäíÿ â Êàáìèíå ÐÒ Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ.
«Ñåãîäíÿ ïðîõîäèëî î÷åðåäíîå çàñåäàíèå íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÎÝÇ “Èííîïîëèñ“. Áûëî îäîáðåíî ñåìü êîìïàíèé-ðåçèäåíòîâ è äâå êîìïàíèè-ïàðòíåðà – ýòî êîìïàíèè, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ðàçðàáîòêîé ïðîäóêòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì IT, ïåðåäîâûõ è ñêâîçíûõ òåõíîëîãèé», – îòìåòèë çàìåñòèòåëü Ïðåìüåð-ìèíèñòðà ÐÒ Ðîìàí Øàéõóòäèíîâ.
Ïî åãî ñëîâàì, îáúåì èíâåñòèöèé íîâûõ ðåçèäåíòîâ ñîñòàâëÿåò ïî÷òè 10 ìëðä ðóáëåé. Äîïîëíèòåëüíî íà ïåðâîì ýòàïå áóäåò ñîçäàíî îêîëî 100 ðàáî÷èõ ìåñò.
Ñòàòóñ ðåçèäåíòà ïîëó÷èëè ïðåäïðèÿòèÿ ôåäåðàëüíîãî è ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíÿ, â òîì ÷èñëå ÎÎÎ «Ãàçïðîìíåôòü-Ñíàáæåíèå» – äî÷åðíÿÿ êîìïàíèÿ «Ãàçïðîì íåôòè», à òàêæå ÇÀÎ «ÊÎÍÑÈÑÒ-ÎÑ» – «äî÷êà» ÀÎ «Êîíöåðí Ðîñýíåðãîàòîì».
Íà çàñåäàíèè íàáñîâåòà òàêæå áûëè îäîáðåíû ïðîåêòû ïî öèôðîâèçàöèè ÆÊÕ îò íèæíåêàìñêîé êîìïàíèè ÎÎÎ «Òðàíñïýðåíò Òåõíîëîäæè» è ñîçäàíèþ ñèñòåì ëîÿëüíîñòè äëÿ ïàöèåíòîâ ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé îò ÎÎÎ «ÑÄÑ Òåëåêîì».
Êðîìå òîãî, ðåçèäåíòàìè òàòàðñòàíñêîé ÎÝÇ ñòàëè ÎÎÎ «ÍÍÃ Êàçàíü», ÎÎÎ «Ìýãèñ Êàçàíü», ÎÎÎ «ÄæèÄèÑè Ñåðâèñåç», ÎÎÎ «Èíòåëëåêòóàëüíàÿ âèäåîàíàëèòèêà» è ÎÎÎ «Áè Ïè Ýì Ýíâàéðîíìåíò».
Ïî ñîîáùåíèþ ïðåññ-ñëóæáû ÎÝÇ «Èííîïîëèñ», âñåãî ñ 2019-ãî ïî 2024 ãîä îò ñåìè ðåçèäåíòîâ è äâóõ ïàðòíåðîâ îæèäàþòñÿ èíâåñòèöèè â ðàçìåðå 12,7 ìëðä ðóáëåé è ñîçäàíèå áîëåå ÷åì 1,3 òûñ. ðàáî÷èõ ìåñò. Ñ ó÷åòîì ïîïîëíåíèÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíå çàðåãèñòðèðîâàíû 85 ðåçèäåíòîâ è 13 ïàðòíåðîâ èç âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ è öèôðîâûõ èíäóñòðèé.