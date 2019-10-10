Правительство РФ расширило перечень жизненно важных препаратов на 23 позиции

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в России с 1 января 2020 года расширится на 23 позиции. Соответствующее распоряжение накануне подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Всего перечень ЖНВЛП на 2020 год включает 758 лекарственных препаратов (в 2019 году было 735 лекарственных препаратов)», — сказано в пояснении к документу.

Отмечается также, что в список войдут 24 препарата, но один из них заменит ранее включенное в список лекарство. Перечень дорогостоящих лекарственных препаратов будет дополнен 12 позициями.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане 254 ребенка получат бесплатные расходные материалы для введения инсулина с помощью помпы. Распоряжение о включении в перечень льготных медицинских изделий расходных материалов для инсулиновых помп утвердили 31 декабря минувшего года.

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