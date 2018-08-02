Более 250 детей в Татарстане получат бесплатные «расходники» для инсулиновых помп

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Татарстане 254 ребенка получат бесплатные расходные материалы для введения инсулина с помощью помпы, рассказала замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

Устройство предназначено для непрерывного введения инсулина при лечении сахарного диабета. Оно включает в себя сменный резервуар для инсулина и инфузионный набор для подкожного введения гормона. Помпа закрепляется на теле и вводит его по заранее запрограммированным индивидуальным настройкам. Устройство позволяет имитировать работу поджелудочной железы здорового человека. В среднем стоимость необходимых расходных материалов достигает 10 — 16 тысяч рублей в месяц.

«Расходные материалы к помпам вошли в перечень [льготных медицинских изделий], и уже буквально в первых числах января Минздрав запросил у нас объем средств, который нам для этого необходим. Эти средства были выделены в августе текущего года. Согласно закону, мы провели конкурсную процедуру, и уже сейчас расходники для помп поступили в республику, часть уже развезена по аптечным учреждениям», — отметила Фарида Яркаева. Она добавила, что бесплатные расходные материалы для инсулиновых помп в Татарстане получат 254 ребенка.

Распоряжение о включении в перечень льготных медицинских изделий расходных материалов для инсулиновых помп утвердили 31 декабря минувшего года. Документ подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Теперь в рамках программы государственных гарантий больные сахарным диабетом смогут бесплатно получить амбулаторный набор для введения инсулина и резервуара для инсулиновой инфузионной помпы.

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