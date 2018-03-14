Фишман о Парковом конгрессе: «Есть гости отовсюду, кроме Луны и Антарктиды»

(Казань, 15 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Международный конгресс World Urban Park Congress, который пройдет с 18 по 20 октября в «Казань Экспо», соберет около 120 экспертов-спикеров и более 1 тыс. гостей со всего мира. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщила помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

«Мы много делаем с 2016-го различных успешных мероприятий. Мы практически всегда делаем их международными, но, признаюсь, такой географии у нас еще не было, потому что, кроме Антарктиды и Луны, у нас есть гости абсолютно отовсюду. У нас более 120 спикеров, из которых больше 50 – иностранцы, и более 1 тыс. зарегистрировавшихся делегатов со всей России и не только», — рассказала спикер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на конгрессе обсудят развитие парков и городов и напишут руководство по управлению парками России. География участников охватывает Австралию и Новую Зеландию, США, Африку, Европу и страны СНГ. К конгрессу планируют присоединиться выдающиеся деятели архитектуры: Кен Смит, Таня Мюллер, Гил Пеньялоса и другие.

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