В Казани создадут руководство по управлению парками России

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). В Казани с 18 по 20 октября пройдет всемирный конгресс World Urban Parks, на котором 120 экспертов-спикеров и более 1000 гостей обсудят развитие парков и городов и напишут руководство по управлению парками России. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель Дирекции парков и скверов Марат Закиров.

«Участники конгресса рассмотрят лучшие российские и международные подходы и практики по созданию парков и общественных пространств на всех стадиях: от концепции до эксплуатации. Поднимут проблемные вопросы и совместно выработают практическое руководство по созданию и управлению парками в России», — рассказал он.



География участников охватывает Австралию и Новую Зеландию, США, Африку, Европу и страны СНГ. К конгрессу планируют присоединиться выдающиеся деятели архитектуры: Кен Смит, Таня Мюллер, Гил Пеньялоса и другие.

«Это уникальная возможность встретиться с ведущими специалистами в этой области», — подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.

В деловой программе мероприятия значатся более 30 сессий и пленарных заседаний, а площадкой для проведения конгресса станет международный выставочный центр «Казань Экспо». Казань получила право проведения мероприятия благодаря победе в конкурсе на Международную архитектурную премию Ага Хана.

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