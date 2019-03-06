Башкортостан и Нижний Новгород заинтересованы опытом РТ по внедрению налога для самозанятых

(Казань, 15 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Башкортостан, Крым и Нижний Новгород заинтересовались татарстанским опытом по внедрению нового налогового режима на профессиональный доход. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель министра экономики Республики Татарстан — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин.

«Интерес проявляет большое количество регионов, не только наши соседи, но и те, которые расположены далеко», — отметил Сибгатуллин.

По его словам, сейчас определяется механизм, как к этому эксперименту могут подключиться другие регионы. Если первые четыре субъекта, которые уже участвуют в эксперименте (Татарстан, Москва, Московская и Калужская области), определили законодательно, то следующие регионы должны подключиться в заявительном характере.

«Нашим опытом интересуются, приезжают к нам, пишут письма в Министерство экономики. На федеральных совещаниях, которые проходят в Минэкономразвития России, мы доводим до всех информацию, как это реализуется у нас», — добавил собеседник агентства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что поделиться опытом введения налога на самозанятость Татарстан попросила также Тула.

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