Крым попросил Татарстан поделиться опытом введения налога на самозанятость

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Регионы России обратились к Республике Татарстан с просьбой поделиться опытом внедрения налога на профессиональный доход самозанятых граждан. Об этом на встрече самозанятых в «Точке кипения» рассказала заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по РТ Галина Шацило.

«К нам регионы обращаются, просят цифры, наш подход, как мы считаем, результативно ли это. Нижегородская область нам писала, Крым тоже обращался, Тула», — отметила Шацило.

Она добавила, что регионы России в настоящее время прорабатывают вопрос введения налогового режима с 2020 года.

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