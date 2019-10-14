WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

14 октября 2019, 21:42

Спорт

Пропустили и отыгрались: «Ак Барс» обыграл бывшего лидера конференции

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Спорт

Пропустили и отыгрались: «Ак Барс» обыграл бывшего лидера конференции

Фото: Владимир Васильев/архив

В ходе домашнего матча казанцы обыграли «Автомобилист» со счетом 3:1.

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В очередном домашнем матче чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» победил «Автомобилист» со счетом 3:1, вернув себе победный ход после недавней неудачи с ЦСКА.

Напомним, что ЦСКА прервал шестиматчевую победную серию казанцев (обыграв «Ак Барс» в шестой раз подряд). Сегодня же хозяевам площадки пришлось играть с командой, стартовавшей в чемпионате с восьми побед кряду. Именно «Автомобилист» единолично лидировал в конференции «Восток» первый месяц, пока уральцы не стали проигрывать, и их обогнал «Ак Барс».

Из-за травмы матч пропустил нападающий Артем Лукоянов, из-за ротации — защитник Игорь Ожиганов. Их соответственно заменили Дмитрий Воронков и Андрей Педан. Ворота хозяев вновь защищал швед Адам Рейдеборн.

Символическое вбрасывание в матче сделали две легенды казанского хоккея, на счету которых больше тысячи шайб на двоих: Геннадий Маслов и Сергей Столбун, которые в первой лиге чемпионата СССР за сезон порой забрасывали по 90 с лишним шайб. Большинство нынешних форвардов столько за всю карьеру не забивают — уровень первой союзной лиги был очень высок. Казанский клуб сегодня пригласил на игру немало своих прославленных ветеранов.

Казанцы с большим рвением начали игру и активно атаковали, однако уже через четыре с половиной минуты пропустили. Гости реализовали свой первый же голевой момент: американец Дэн Секстон убежал один на один и попал точно в ближнюю девятку, 0:1. Хозяева очень много времени провели в атаках, броски в створ ворот по итогам первого периода впечатляют, но эту двадцатиминутку «барсы» проиграли.

Броски в створ ворот «Автомобилиста», успешно защищаемые чехом Якубом Коваржом, с началом второго периода вновь посыпались как из рога изобилия. Но все оказалось тщетно, и даже первое большинство в матче казанцы не реализовали. Только к середине матча шайба попала в ворота Коваржа: с очень острого угла на пятачок прострелил Камиль Фазылзянов, а Вячеслав Основин смог перенаправить шайбу в сетку, 1:1. Наконец в конце периода хозяева впервые повели в счете после великолепного попадания в девятку Мэттью Фрэттина, 2:1.

В третьем периоде, играя в большинстве, хозяева едва не пропустили, но вновь забили в равных составах — с пятачка затолкал шайбу в сетку Эмиль Галимов, 3:1. В оставшееся время казанцы спокойно удержали соперника на дистанции, доведя матч до победы.

«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). Шайбы забросили: Основин (30), Фрэттин (38), Э. Галимов (50) — Секстон (5). Штраф: 4-4.

«Ак Барс»: Рейдеборн. Викстанд — Яруллин, Петров — Кормье — Азеведо; Журавлев — Юдин, Зарипов — А. Галимов — Галиев; Хенкель — Педан, Воронков — Основин — Фисенко; Фазылзянов, Фрэттин — Ткачев — Э. Галимов; Глухов.

После 16 матчей в активе казанцев стало 26 очков, первое место в группе «Восток». В следующем туре 17 октября «Ак Барс» примет дома финский «Йокерит».

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