Схватку лидеров Востока и Запада выиграл ЦСКА: Шестое подряд поражение «Ак Барса» от армейцев

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в Казани прошел один из самых важных матчей сезона: «Ак Барс», лидер Восточной конференции, принимал на своем льду лидера Запада — столичный ЦСКА. В итоге победа со счетом 5:2 досталась москвичам, которые с учетом прошлого сезона выиграли у казанцев в шестой раз подряд. Ключевым стал второй период, когда за 10 минут гости отличились трижды.

В Казани не забыли, что в прошлом сезоне «Ак Барс» проиграл все четыре матча ЦСКА, ставшему в итоге новым обладателем Кубка Гагарина. Да и нынешний чемпионат КХЛ казанцы начали с поражения в Москве от ЦСКА (2:3). На данный же момент обе команды уверенно возглавляют турнирные таблицы своих конференций. Армейцы в 15 турах потерпели три поражения и набрали 25 очков, казанцы уступили только дважды, набрав 24 очка. Так что по всем показателям этот матч стал условно финальным в регулярном чемпионате КХЛ. Неудивительно, что встреча лидеров в «Татнефть Арене» вызвала повышенный ажиотаж.

Для защитника «Ак Барса» Дмитрия Юдина сегодняшний матч стал юбилейным — 250-м в КХЛ.

На трибунах, разумеется, аншлаг. Посмотреть яркий хоккей сегодня пришли Президент республики Рустам Минниханов и министр спорта России Павел Колобков. Поддержать земляков пришли и баскетболистки «Казаночки».

А на льду сразу же развернулась упорная борьба. За счет удаления в рядах хозяев чуть чаще атаковали москвичи. Не случайно, что именно армейцы первыми добились успеха, хотя гол получился курьезным — чисто футбольный навес Богдана Киселевича от борта и шайба по высокой траектории запорхнула в ворота Адама Рейдеборна, 0:1. Уже в ответной атаке мог сквитать счет Джастин Азеведо, но попал в штангу. Так что первый период «Ак Барс» проиграл. Статистика тому свидетельство, броски в створ ворот 2-11.

Неудивительно, что второй период начался с яростных атак казанцев. И в большинстве хозяева своего добились, реализовав лишнего всего за 10 секунд. С пятачка затолкал шайбу в сетку Михаил Фисенко, 1:1. Но всего через 16 секунд москвичи вновь вышли вперед. Передача экс-«барса» Иржи Секача из-за ворот на пятачок, бросок Линдена Вея в касание, 1:2. В в середине периода забил сам Секач, красиво, ничего не скажешь, прямо с точки вбрасывания, 1:3. Еще через четыре минуты на табло горело уже 1:4, это здорово щелкнул Киселевич. Нельзя не признать, что хоккей ЦСКА заметно эффективнее.

Третий период хозяева начали с новым вратарем, место Рейдеборна занял Тимур Билялов. Патрис Кормье в середине периода с пятачка сократил разрыв в счете, «барсы» с удвоенной энергией бросились вперед, намертво заперев армейцев в их зоне при игре в равных составах и вынудив ЦСКА срочно брать тайм-аут. Но первая же потеря шайбы в своей зоне привела к пятой пропущенной шайбе, 2:5.

«Ак Барс» впервые проиграл после шести побед подряд. И проиграл более сильной команде.

«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 2:5 (0:1, 1:3, 1:1). Шайбы забросили: Фисенко (27), Кормье (51) — Киселевич (10, 37), Вей (27), Секач (33), Окулов (54). Штраф: 4-8.

«Ак Барс»: Рейдеборн (Билялов, 41). Викстранд-Яруллин, Петров-Кормье-Азеведо; Журавлев-Ожиганов, Зарипов-А.Галимов-Галиев; Хенкель-Юдин, Лукоянов-Фисенко-Глухов; Фазылзянов, Фрэттин-Ткачев-Э.Галимов; Основин.

После 15 матчей в активе казанцев осталось 24 очка, первое место на Востоке. В следующем туре 14 октября «Ак барс» примет дома «Автомобилист» (Екатеринбург), долгое время лидировавший в Восточной конференции.

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