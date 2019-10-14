Три сельхозпредприятия Татарстана выплатили 18 млн рублей и рассчитались с долгами по зарплате

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Сразу три сельхозпредприятия Татарстана выплатили 18 млн рублей долгов по зарплате своим сотрудникам благодаря активной работе с предприятиями-должниками в республике. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Осуществляющие деятельность в отрасли сельского хозяйства предприятия погасили долг на общую сумму 18 млн рублей перед 749 работниками. „Агрофирма-Агрыз“ погасила долг на сумму около 10 млн рублей перед 378 работниками, „Агро-Престиж“ выплатил 1,4 млн рублей 51 работнику, а „Навруз“ — 6,6 млн рублей 320 работникам», — сказано в сообщении.

Таким образом, полностью погашена задолженность по заработной плате на трех предприятиях Агрызского района. В данном районе, как и по всей республике, работа с должниками по зарплате проводится на постоянной основе. Ранее «Татар-информ» сообщало, что благодаря прокуратуре 807 сотрудникам те же самые агрофирмы Агрызского района выплатили зарплату на общую сумму более 30 млн рублей.



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