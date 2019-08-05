Татар-информ

5 августа 2019, 17:15

Происшествия

Благодаря прокуратуре сотрудники сразу трех агрофирм Агрызского района РТ получили зарплату

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Происшествия

Благодаря прокуратуре сотрудники сразу трех агрофирм Агрызского района РТ получили зарплату

Установлено, что 807 сотрудников предприятий не получили зарплату за май и июнь 2019 года.

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Благодаря прокуратуре 807 сотрудникам сразу трех агрофирм Агрызского района РТ выплатили зарплату. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что 807 работникам компаний "Агрофирма-Агрыз", "Навруз" и "Агро-Престиж" не была выплачена заработная плата за май и июнь 2019 года. Общая сумма задолженности по оплате труда составила более 30 млн рублей», – уточнил Руслан Галиев.

Надзорное ведомство внесло в адрес руководства компаний представление об устранении выявленных нарушений. По результатам проверок три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства в дело прокуратуры долг перед работниками полностью погашен.
 

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