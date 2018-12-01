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Татар-информ

14 октября 2019, 15:10

Здоровье и среда

Сильный ветер и туман вновь ожидаются в Татарстане

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Здоровье и среда

Сильный ветер и туман вновь ожидаются в Татарстане

Фото: архив/Рамиль Гали

На территории республики сохранится влажная и относительно теплая погода.

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Завтра, 15 октября, на территории Татарстана вновь ожидаются сильный ветер и туман, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Туман опустится в ночные и утренние часы в отдельных районах республики. Кроме того, временами будут идти дожди.

И ночью, и днем будет дуть с юго-запада (с переходом на северо-запад) сильный ветер порывами до 16 м/с (в Казани днем – до 15 м/с).

Столбики термометров в темное время суток опустятся до 3 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до +8, +13 градусов. Наиболее теплой погода будет на юге Татарстана. 

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