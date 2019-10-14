В Татарстане численность постоянного населения за шесть лет вырастет на 20 тыс. человек

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане численность постоянного населения за шесть лет вырастет почти на 20 тыс. человек. Такой прогноз озвучил сегодня заместитель министра экономики республики Олег Пелевин на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Прогнозируется увеличение численности постоянного населения республики с 3 млн 901,5 тыс. человек в 2019 году до 3 млн 920,4 тыс. человек в 2024-м», – рассказал докладчик.

Пелевин заметил, что ожидаемая продолжительность жизни в этом году оценивается в 74,5 года. «Стоит задача увеличить продолжительность жизни до 78 лет в 2024 году», – добавил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что продолжительности жизни жителей Казани к 2030 году должна достичь 80 лет.

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