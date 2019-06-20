Светлана Захарова: Продолжительность жизни нужно увеличить до 80 лет

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). Продолжительность жизни в Татарстане должна увеличиться до 80 лет, при этом пенсионерам необходимо обеспечить высокий уровень качества жизни. Об этом сообщила журналистам председатель Комитета по социальной политике Госсовета РТ Светлана Захарова.

«В нацпроектах стоят вопросы снижения уровня смертности и заболеваемости населения трудоспособного возраста, поэтому необходимо работать в этом направлении. Продолжительность жизни должна увеличиться до 80 лет, но мы должны понимать, что это должна быть активная продолжительность жизни, у наших пенсионеров должно быть здоровье», — сообщила Захарова.

Она также отметила, что у пенсионеров должна быть возможность активного отдыха, занятия спортом, чтобы они могли не только посещать культурные объекты, но и активно участвовать в мероприятиях. В том числе она подчеркнула необходимость поддержки многодетных семей и повышение рождаемости.

Светлана Захарова приняла участие в предварительном голосовании «Единой России», по итогам которого сформировали список кандидатов «Единой России» на выборах в Госсовет РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.