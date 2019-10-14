Все в штатном режиме: Алексей Волин проверил в Казани работу контакт-центра по переходу на «цифру»

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин и министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин ознакомились с работой контакт-центра по приему заявок от жителей Татарстана по переходу на цифровое эфирное телевизионное вещание.

«Наш контакт-центр работает круглосуточно, работа ведется в штатном режиме и без перерывов. Мы обеспечиваем приём заявок. Обращения поступают разные – от вопросов о том, как настроить цифровое ТВ, и до того, где приобрести цифровую приставку», – рассказала руководитель группы контакт-центра Элина Потапенко.

Из работающих в республике колл-центров по переходу на «цифру» казанский является крупнейшим. Здесь насчитывается более 350 оборудованных рабочих мест.

Региональный контактный центр по вопросам перехода на цифровое вещание для жителей Татарстана начал работать с апреля 2019 года. За этот период принято и обработано более 10 тыс. обращений. Специально для работы горячей линии выделен номер 8 (800) 222-87-16. Обработка всех обращений осуществляется в круглосуточном режиме.

Сегодня же замглавы Минкомсвязи РФ принял участие в церемонии отключения аналогового и перехода на цифровое эфирное телевизионное вещание федеральных программ. Переход позволит жителям республики смотреть двадцать каналов в высоком качестве. Церемония отключения прошла на казанской телевышке, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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