Минниханов: Бизнес привык переманивать сотрудников, пора заняться подготовкой

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Бизнесу нужно вовлечься в процесс подготовки кадров, поскольку этот способ эффективнее переманивания сотрудников друг у друга. Такое мнение высказал Президент Татарстана Рустам Минниханов на XIII расширенном заседании Совета по предпринимательству.

«Каждый из вас хочет быстро решить проблему, поэтому вы переманиваете друг у друга сотрудников. Больше денег заплатить и забрать – этот метод развит у представителей бизнеса. Никто не хочет заниматься подготовкой, но обученный человек всегда востребован», – обратился Минниханов к представителям бизнеса. Он напомнил, что в Татарстане работают 36 ресурсных центров – учебных заведений, где работодатели активно вовлечены в процесс подготовки будущих кадров.

Как сообщил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, в республике действуют 900 краткосрочных программ, по которым обучается 21 тыс. человек. Обучение в среднем длится три-четыре месяца.

В ходе заседания совета предприниматели предложили еще один способ решения проблемы – упрощение работы с центрами занятости. Идею высказал директор «Домашней столовой» Равиль Сабиров.

«Очевидно, что в районах проблема кадров обострена в связи с тем, что добавляется эффект трудовой миграции в Казань. Очевидно, что нужна помощь государства. Первое, что приходит в голову, – такой институт, как центры занятости. Но у меня есть личный опыт взаимодействия, который показывает, что сейчас сотрудничество с центрами занятости не очень удобно. Во-первых, размещение вакансий – очень неудобная бюрократическая процедура. Во-вторых, люди, которые приходят из центра занятости, замотивированы на получение отказа, чтобы продолжать получать пособия», – сказал бизнесмен.

Сабиров предложил создать рабочую группу, куда войдут предприниматели и представители центров занятости. Президент РТ одобрил эту идею.

«Надо найти правильный путь по этому вопросу. Здесь работа предстоит долгая и постоянная. Пока система подготовки и переподготовки кадров в этом направлении не будет работать, мы будем друг у друга перекупать людей. Надо более глобально посмотреть, и мы готовы это поддержать. Надо наработать этот опыт», – заключил Рустам Минниханов.

Ранее бизнесмены предложили создать сайт для быстрого поиска работников. Идея также прозвучала на XIII расширенном заседании Совета по предпринимательству при Президенте РТ.

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