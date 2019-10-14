Бизнесмены предложили создать сайт для быстрого поиска работников

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Татарстанскому бизнесу нужна электронная площадка для быстрого поиска сотрудников. Об этом на XIII расширенном заседании Совета по предпринимательству при Президенте РТ заявила директор расположенного в Альметьевске развлекательного центра «Тандем» Ульяна Мухаммадиева.

«Проблема [нехватки специалистов] не упирается в низкие заработные платы, как думает большинство. Дело не в низкой квалификации. Самая большая проблема – это время, которое мы затрачиваем на поиск сотрудников, – сказала Мухаммадиева. – Считаю, что нужно создать более адаптированную и эффективную площадку, где мы сможем быстро найти себе сотрудника. Для нас, предпринимателей, это создаст условия для более эффективной работы и поможет решиться на скорое масштабирование нашего бизнеса».

Идею поддержал Президент Татарстана Рустам Минниханов: «Да, давайте, исходя из нашего сегодняшнего обсуждения, сделаем электронную базу, где все желающие смогут найти себе сотрудника». При этом он призвал бизнес смотреть вглубь проблемы и участвовать в обучении и подготовке кадров, активнее взаимодействовать с вузами и ссузами.

XIII расширенное заседание Совета по предпринимательству при Президенте РТ прошло сегодня в Казани. Рустам Минниханов сам высказал идеи по упрощению предпринимательской деятельности в республике. Так, Президент РТ предложил синхронизировать работу всех служб в вопросе подключения бизнеса к газу.

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