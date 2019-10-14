(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил синхронизировать работу всех служб в вопросе подключения бизнеса к газу. Об этом он заявил на XIII расширенном заседании Совета по предпринимательству при Президенте РТ.

«Может быть, нам синхронизировать надо. Чтобы вся работа была в электронном виде, чтобы в наши организации поступали электронные заявки, в намеченное время приходили, делали работу, а итоговый документ, когда будет состояние сигнализатора, состояние дымохода, – в пакете уже отправляли вам, и вы назначали время», – сказал Минниханов, обращаясь к генеральному директору «Газпром Трансгаз Казань» Рустему Усманову.

Тот признал, что нарекания в адрес газовщиков со стороны бизнеса в части бюрократии и потерь времени справедливы.

«Эта комплексная работа, не снижая вопросы безопасности, упростит жизнь предпринимателям», – добавил Минниханов.

Соответствующий регламент руководитель республики предложил отработать Правительству РТ и газовым службам.

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