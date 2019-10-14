Предпринимателей подключат к газу через онлайн-процедуры

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Бизнесменам Татарстана предложили перейти на оптимизированную процедуру подключения газа. В Чистопольском районе этот процесс удалось сократить с 25 до 18 этапов и уменьшить затраты времени на него в два раза, а в Зеленодольском районе уже опробовали электронную форму подачи заявок. Об этом было сказано сегодня на XIII расширенном заседании Совета по предпринимательству при Президенте РТ.

Сейчас предприниматели вынуждены каждый сезон переподключаться к газу, собирая пакет документов и договоров, включая устаревшие бумаги вроде акта о состоянии дымохода. В Чистопольском районе на это требуется как минимум семь дней, бизнесмены терпят убытки, а руководители компаний обычно тратят больше трех дней на сопровождение работников газовых служб.

«Решением этой проблемы могло бы быть упрощение и сокращение документооборота, в идеале – введение электронного документооборота, расширение временных рамок сбора и подачи документов и самое главное – значительное упрощение требований к небольшим коммерческим помещениям», – предложил генеральный директор ООО «Народная аптека» Ильдар Гильманов.

Нарекания в части бюрократии и потерь времени справедливы, признал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов.

«Я считаю, что вся процедура может занимать не более 20 минут», – сказал он и рассказал о возможности подачи электронной заявки на сайте.

После заполнения заявки на сезонный пуск газа к предпринимателю в течение пяти дней поступит документ с датой прибытия бригады. Затем газовики проверят соответствие реальных документов онлайн-копиям и пустят газ. Такую систему уже протестировали в Зеленодольске и сочли эффективной.

«Мы получили положительные отзывы, и теперь поручения даны всем эксплуатационно-производственным управлениям, упрощенную процедуру доводим до всех предпринимателей», – рассказал Усманов.

Президент РТ Рустам Минниханов отметил, что в вопросе использования газа нужно повсеместно вводить электронный оборот, однако безопасность людей должна оставаться приоритетом.

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