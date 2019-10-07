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Татар-информ

14 октября 2019, 08:56

Общество

Метшин о новом архитекторе Казани: «Ильсияр Тухватуллина стала для меня открытием»

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Общество

Метшин о новом архитекторе Казани: «Ильсияр Тухватуллина стала для меня открытием»

Фото: архив kzn.ru

В начале октября директор ООО «АДТ» вступила в должность главного архитектора столицы Татарстана.

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Мэр Казани выразил уверенность в том, что вступившая в должность главного архитектора столицы Татарстана Ильсияр Тухватуллина выведет работу по городским объектам на новый уровень. Об этом Ильсур Метшин сообщил на утреннем совещании в мэрии.

«Сегодня Казань в авангарде российских городов, об этом много говорят, пишут, об этом свидетельствуют различные рейтинги. Мы сегодня приглашаем мировых экспертов. Международные конкурсы по различным объектам — это уже норма для нас. Уверен, что Ильсияр Мисхатовна [Тухватуллина] не просто продолжит эту работу, а выведет ее на совершенно новый уровень», — подчеркнул мэр Казани. 

«Ильсияр Мисхатовна для меня была тоже каким-то открытием. Я не знал, что такие проекты, которыми Казань сегодня гордится, — это Берег, Манхэттен, экопарк Дубрава, Сибирские номера, что это ее проекты», — рассказал Метшин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что градостроительный экспертный совет под председательством мэра Казани Ильсура Метшина выбрал главным архитектором столицы Татарстана директора ООО «АДТ» Ильсияр Тухватуллину. Кандидаты презентовали свои проекты, где на основании градостроительного анализа разработали предложения по подходам к поэтапной реновации территории по улице Родина и создания там комфортной городской среды, а также представили свое видение развития Казани до 2040 года.

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