Главным архитектором города Казани стала Ильсияр Тухватуллина

(Казань, 7 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Градостроительный экспертный совет под председательством мэра Казани Ильсура Метшина выбрал главным архитектором города столицы Татарстана — директора ООО «АДТ» Ильсияр Тухватуллину. Информация об этом размещена на сайте мэрии Казани.

«Сегодня по итогам заседания экспертного совета под председательством мэра Казани Ильсура Метшина в Казанской ратуше главным архитектором города выбрана Ильсияр Тухватуллина», — сообщает пресс-служба мэрии.

Основными кандидатами на должность были также заместитель главного архитектора Тимур Кадыров, генеральный директор ООО «Зодчество» Тагир Нуреев, заместитель директора НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» Владимир Спиридонов.

Кандидаты презентовали свои проекты, где на основании градостроительного анализа разработали предложения по подходам к поэтапной реновации территории по ул. Родина и создания там комфортной городской среды, а также представили свое видение развития Казани до 2040 года.





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