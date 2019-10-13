В Казани проводили в последний путь народного художника Татарстана Раду Нигматуллину

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). В Казани проводили в последний путь народного художника Татарстана скульптора Раду Нигматуллину. На церемонию прощания, которая состоялась в театре Камала, пришли родные и близкие покойной, представители татартанской интеллигенции. Среди пришедших попрощаться с известным скульптором и выразить соболезнования ее дочерям был также заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

«От имени Президента нашей республики Рустама Минниханова, Государственного советника Минтимера Шаймиева и Председателя Госсовета Фарида Мухаметшина выражаю глубокие соболезнования деятелям творчества и родным покойной», — сказал Ахметов.

Он отметил, что Минтимер Шаймиев относился к творчеству Рады Нигматуллиной с особой теплотой.

«Рада Нигматуллина была первой среди татар женщиной-скульптором. Таких личностей надо беречь при жизни. Я поговорил ее дочерями: она всё пережила — и обиды, и непонимания. Возможно, в будущем ее крупное скульптурное произведение будет установлено и в нашей Казани. Мы и в дальнейшем это будем обсуждать», — подчеркнул зампредседателя Госсовета РТ.

Руководитель Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов в своем выступлении отметил, что у Рады Нигматуллиной всегда было свое мнение и она твердо стояла на своем. «Мы доведем до конца начатую ей работу. Я в этом уверен. Конечно, трудиться как она ещё надо научиться. Её работы останутся в истории», — сказал он.

Руководитель Союза художников Татарстана Ильнур Сиразиев особое внимание уделил национальной самобытности, неизменно прослеживающейся в произведениях скульптора.

«Старая гвардия уходит — это очень прискорбно. Мы будем продолжать вашу работу», — выразил уверенность Ильнур Сиразиев.

Народный артист Татарстана и России Азгар Шакиров отметил, что церемония прощания с Радой Нигматуллиной проходит в Камаловском театре не случайно.

«Никто из художников не писал так много о Камаловском театре! Ее работы достойны украшать любую площадку Казани», — сказал артист.

Дочь скульптора Изабелла Рогожина поблагодарила всех пришедших на панихиду.

«Мама нас смогла сплотить в одно целое. Полтора года назад, перед смертью нашего отца, она сказала эти слова: "Мы — одно целое". Мы воспитывались в любви, видели, как они живут в любви. Они вместе творили, воспитывали нас», — сказала Изабелла Рогожина.

Рада Нигматуллина похоронена на кладбище Ново-Татарской слободы.

Рада Нигматуллина родилась 14 апреля 1931 года в Казани. Окончила Казанское художественное училище и Академию искусств в Ленинграде. Была удостоена званий народного художника Татарстана и заслуженного художника РФ. В 2007 году за серию «Тукайны яратып» Нигматуллиной и ее дочерям вручили государственную премию им. Г. Тукая.



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